81 ilde, aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacı ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik ülke genelinde dün eş zamanlı, ‘aranan şahıslar operasyonu’ düzenlendi. 7 bin 800 ekip, 27 bin 172 personelin görev aldığı operasyonlarda, 6 bin 66 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 592 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 299 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 88 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 33 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 7 kişi olmak üzere, bin 19’u hükümlü, bin 527’si yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 546 kişi yakalandı. Bunlardan, ‘adam öldürme’ suçundan 17, ‘hırsızlık’ suçundan 258, ‘yaralama’ suçundan 373, ‘cinsel’ suçlardan 37, ‘yağma’ suçundan 45, ‘dolandırıcılık’ suçundan 85, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 88, ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan 30, ‘FETÖ/PDY örgütüne üye olmak’ suçundan 11, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 5 çocuk ve 11 yetişkin de bulundu. Yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu silah, 9 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 3,09 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi. (DHA)