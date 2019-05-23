81 milyonluk ‘donatı alımı’ yapıldı, yarısı açık havada çürümeye terk edildi

Gökçek, döneminde “dekoratif kentsel donatı elemanları” için açılan ihaleyi Ankara'daki Park Kent Mobilyaları firması 5 Temmuz 2017'de kazandı.

İki yıllık ihalenin süresinin dolmasına sadece 2 ay kalmasına rağmen, satın alınan “dekoratif kentsel donatı elemanlarının” yarısı bile kullanılmadı. Kullanılmayan unsurlar da kazan'daki bir açık hava deposunda çürümeye terk edildi.

Yapılan sayım sonucunda ortaya çıkan rakamlardan bazıları şöyle: