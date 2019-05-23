Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

81 milyonluk ‘donatı alımı’ yapıldı, yarısı açık havada çürümeye terk edildi

AKP’li Bülent Arınç’ın Ankara’yı “parsel parsel satmakla” suçladığı Ankara’nın AKP’li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “parsel parsel” israfları ortaya çıkmaya devam ediyor. Melih Gökçek’in istifa etmeden sadece üç ay önce bir şirketten, parklara salıncak yapmak için 81 milyon liralık “dekoratif kentsel donatı elemanı” satın aldığı, ancak bunların sadece yarısının kullanılıp, yarısının açık havada, yağmur altında çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
11:25 -
Haberler Gündem
81 milyonluk ‘donatı alımı’ yapıldı, yarısı açık havada çürümeye terk edildi

Gökçek, döneminde “dekoratif kentsel donatı elemanları” için açılan ihaleyi Ankara'daki Park Kent Mobilyaları firması 5 Temmuz 2017'de kazandı.

SÖZCÜ

İki yıllık ihalenin süresinin dolmasına sadece 2 ay kalmasına rağmen, satın alınan “dekoratif kentsel donatı elemanlarının” yarısı bile kullanılmadı. Kullanılmayan unsurlar da kazan'daki bir açık hava deposunda çürümeye terk edildi.

Yapılan sayım sonucunda ortaya çıkan rakamlardan bazıları şöyle:

SÖZCÜ

SÖZCÜ

SÖZCÜ

SÖZCÜ

SÖZCÜ

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 11:43 23.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more