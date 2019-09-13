ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: 83. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı?

Bugün açıklanması beklenen ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmış değil. 83. dönem ÖGG sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak. Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritmemetik ortalamasının 60 olması gerekiyor.

ÖGG SONUÇLARININ BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sınav sonuçlarının bugün yani 13 Eylül tarihinde mesai saatleri içersinde açıklanması bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGU EKRANI

ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştanda 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.