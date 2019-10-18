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85 yaşındaki kadını gasp edenler yakalandı

İzmir’de yalnız yaşayan 85 yaşındaki kadının para ve altınlarını gasp eden kar maskeli soyguncular yakalandı.

Sozcu.com.tr
09:02 -
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85 yaşındaki kadını gasp edenler yakalandı

Olay, geçen ay İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana geldi. S.E’ye ait eve gündüz saatlerinde giren şahıslar, yüzüne kar maskesi takarak 85 yaşındaki kadının ellerini koli bandı ve havlu parçaları ile bağladı.

İSTANBUL’A KAÇMIŞLAR

Bıçakla tehdit ederek evde bulunan 3 bin lirayı, 17 bin lira değerindeki altını ve cep telefonunu alıp kaçan zanlıların K.E, M.Y. ve M.K., isimli şahıslar olduğu tespit edildi. İstanbul’a kaçtıkları belirlenen zanlılar Küçükçekmece’de kıskıvrak yakalandı.
Aliağa’da yaşayan R.G.’nin de olayın şüphelisi durumunda olduğu anlaşılması üzerine Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (AA)

istanbul izmir Küçükçekmece para
Son güncelleme: 09:12 18.10.2019
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