9 ay kız zannettikleri çocukları erkek olarak doğdu!

2019'un bitmesine saatler kala sancıları başlayan Meryem Bulut, Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'ne geldi. Acil doğuma alınan Bulut çiftinin Aras Kağan isimli erkek bebekleri oldu. 9 ay boyunca kontrollerde cinsiyetine kız denildiğini söyleyen Meryem-Serkan Bulut çifti doğumda bebeklerinin erkek olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Baba Serkan Bulut, “Normal de biz kız bekliyorduk. Kızın ismi belirliydi ama bugün erkek olduğunu öğrendik. Doğumda erkek olduğunu gördük” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve protokol üyeleri yılbaşı nedeniyle çifti hastanede ziyaret ederek yeni doğan bebeğe altın taktı.

VALİ AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Vali Memiş, Belediye Başkanı Sekmen ve protokol üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi ve Nene Hatun Kadın Doğum Merkezi'ndeki kamu personelleri ziyaret ederek yeni yıl dileklerinde bulundu.

Vali Memiş, “En modern, en donanımlı 112 binasında çalışan arkadaşlarımızın yeni yılının kutlamaya geldik. Şuanda binlerce polis, jandarmamızla beraber vatandaşlarımızın yeni yıla sağlıkla, huzurla girebilmeleri temennisiyle görevimizin başındayız. 24 saat görev yapan ekiplerimizin yanında olduğumuzu bildirmek maksadıyla ziyaret ettik. Erzurum'daki 112 ekibi Türkiye'nin belki de en iyi arama kurtarma ekiplerinden birisi diyebiliriz. Her gün yolda kalan araca, yolda kalan vatandaşlara müdahale ediyoruz. Kamu görevlilerimiz bayram, seyran demeden görevlerinin başındalar. Bizde onlara moral açısından ziyaret ediyoruz” diye konuştu. İHA