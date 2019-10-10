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9 Ekim Sayısal Loto sonuçları: İkramiye 10 milyonu aştı!

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi noter huzurunda açıklandı. Bu hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre 10 milyon lirayı aşan ikramiyeyi kazanan olmadı. İşte 9 Ekim Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar...

08:22 -
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9 Ekim Sayısal Loto sonuçları: İkramiye 10 milyonu aştı!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan canlı yayının ardından Sayısal Loto sonuçları belirlendi. Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen olmadı ve ikramiye devretti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 EKİM

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 4, 22, 30, 37, 42, 46

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