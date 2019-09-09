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9 Eylül Hadi ipucu sorusu: Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Her gün birbirinden ilginç sorularla yarışmacılara eğlenceli anlar yaşatan Hadi, Instagram hesabından ipucu sorusunu yayınladı. 9 Eylül Hadi ipucu sorusu: Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir? İşte merak edilen yanıt...

18:07 -
Haberler Gündem
9 Eylül Hadi ipucu sorusu: Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir?

Hadi Klasik bu akşam 20:30'da. İllerimizin meşhur yiyeceklerine ne kadar hakimsin hadici? Peki “Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir?

9 EYLÜL HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: TRABZON

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.

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