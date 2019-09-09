9 Eylül Hadi ipucu sorusu: Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir?

Hadi Klasik bu akşam 20:30'da. İllerimizin meşhur yiyeceklerine ne kadar hakimsin hadici? Peki “Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir?

9 EYLÜL HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: TRABZON

Turkcell’in geliştirdiği canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması. Her gün saat 20:30’da Müge BOZ veya Merve TOY’un canlı sunumuyla yapılan yarışmada sponsorların katkılarıyla gerçek para ödülü verilmektedir. Yarışma akıllı telefon tablet gibi mobil cihazlara sahip olan kullanıcılara açıktır.