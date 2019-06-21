9 milyon harcanan camiyi ilk yağmurda su bastı

Samsun’un İlkadım ilçesi Saathane Meydanı’ndaki Canik Muhassılı ve Trabzon Valiliği'nce Hazinedar Zade Süleyman Paşa'nın vakfiyesi olarak 1831 yılında inşa ettirilen Süleyman Paşa Medrese ve Camisi'nin restorasyon çalışmasını Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tamamladı. Ancak yaklaşık 9 milyon lira harcanarak yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda tarihi cami geçen ay hizmete açıldı.

TARİHİ CAMİYİ SU BASTI

Kentte önceki gün bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, camiyi sular içerisinde bıraktı. Caminin yanlış projelendirildiği öne sürülürken, sular altında kalan caminin halıları da belediye ekipleri tarafından toplanıp halı yıkama fabrikasına gönderildi. Caminin mobilyaları da zarar gördü. Caminin alt kat girişinin alçak ve su gider ızgaralarının uzakta olması nedeniyle su baskınının yaşandığı belirtildi.



BU NASIL RESTORASYON?

Camiye namaz kılmak için gelen cemaat ise restorasyonu yeni yapılan caminin sular altında kalmasına tepki gösterdi. Daha önceden de zaman zaman camiyi su bastığını dile getiren cemaat, “Buranın restorasyonunda mühendisler çalıştı ama ne yaptıkları belli değil. Daha suyun akarını bulamamışlar. Cami girişini yüksek yapmamışlar. Eski hali daha güzeldi. Bundan sonra yaparlar diye ümit ediyoruz. Ancak bunun faturası büyük ihtimalle bizden çıkacak” diye konuştu.