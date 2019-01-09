9 Ocak Hadi ipucu sorusu: Yağı kozmetik ve eczacılıkta kullanılan ağacın adı nedir? (Günlük ağacı)

Hadi bu akşam zor sorularını takipçilerine yöneltmeye hazırlanıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu günlük ağacı olarak bilinen ağaç ile ilgili. Hadi her akşam 20.30'da yayınlanıyor. Son zamanların en sıkı takip edilen yarışmalarından biri olan Hadi'de soruların tamamını doğru cevaplayanlar ödülün sahibi oluyor. 9 Ocak Hadi ipucu sorusu: Yağı kozmetik ve eczacılıkta kullanılan ağacın adı nedir?

Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde! Bugünkü ipucu sorusu ağaçlardan geliyor. İpucu sorusunda yer alan ağaç Anadolu’da kendiliğinden dağılış gösterir. Aynı zamanda yağı kozmetik ve eczacılıkta kullanılır. Peki diğer adı günlük ağacı olan ağacın adı nedir? YAĞI KOZMETİK VE ECZACILIKTA KULLANILAN AĞACIN ADI NEDİR? 9 OCAK HADİ İPUCU SORUSU: SIĞLA AĞACI GÜNLÜK AĞACI| SIĞLA AĞACI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Sığla ağacı, Altingiaceae familyasından günümüzde sadece Anadolu, Amerika ve Çin’de doğal olarak yayılış gösteren Liquidambar cinsine ait türlerin ortak adıdır. 25–40 m’ye kadar boylanan yaprak döken kalın dallı ve geniş tepeli bir ağaçtır. İlk bakışta çınara benzer. Yaşlandıkça, kabuğu koyulaşır ve derin çatlaklı bir görünüm alır. Elsi loplu yapraklar sürgünlere sarmal dizilmiştir. Çiçekler küçüktür. Çiçek kurulu 1–2 cm çapında olup küre şeklinde çok sayıda çiçek kümesini bulundurur. Meyve 2–6 cm çapında çok sayıda kapsülden oluşur ve içerisinde çok miktarda tohum bulunur. Gövdesinden çıkarılan balzam kozmetik ve eczacılıkta kullanılır. Gövdesinden çıkarılan bu balzam kapsül halinde bitkisel besin takviyesi olarak da kullanılmaktadır.

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