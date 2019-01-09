9 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor!

Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekiliyor. 6 şanslı rakamı bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Hayallerine kısa yoldan ulaşmak isteyenler bol bol şans oyunu oynayarak talih kuşunun başına konmasını bekliyor. Sayısal Loto, Çarşamba akşamları saat 21.45’te açıklanıyor.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.45’te burada olacak.
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
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