9 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor!

Sayısal Loto, şüphesiz Milli Piyango'nun en çok kazandıran ve en çok devreden oyunlarından bir tanesi. En son düzenlenen çekilişte bir kişi 5 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. 6 şanslı rakamı doğru tahmin etmek isteyenler her hafta kuponunu doldurmayı ihmal etmiyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili son gelişmeler...

Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekiliyor. 6 şanslı rakamı bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Hayallerine kısa yoldan ulaşmak isteyenler bol bol şans oyunu oynayarak talih kuşunun başına konmasını bekliyor. Sayısal Loto, Çarşamba akşamları saat 21.45’te açıklanıyor. SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.45’te burada olacak. İLGİLİ HABER Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.01.2019) İLGİLİ HABER 9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ sorgulama ekranı ve sıralı tam liste... İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN; (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.