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90 kilometreden geldiler 9 kilometreden Kaymakam ile Başkan gelmedi

Mersin’in Toroslar’daki yayla beldesi Çamlıyayla İlçesinde Belçınar mahallesi muhtarı Bayram Ali Taş Bandırma Ve Yöresel Ürünler Festivali düzenledi.

Mehmet SERBES
12:04 -
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90 kilometreden geldiler 9 kilometreden Kaymakam ile Başkan gelmedi

Yörenin ürünlerine dikkat çekmek ve tanıtımını yapmak amacıyla At Dağındaki bir kır restoranında düzenlenen festivale aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçen ile 90 kilometre uzaklıktaki Adana'dan gelenlerin de bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Ancak 9 kilometre uzaktaki Çamlıyayla  Kaymakamı Resul Yıldırım ile Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı‘nın davet edildikleri halde katılmadıkları bildirildi.

Çamlıyaylalılar, bu duruma tepki göstererek “90 kilometre uzaktaki Adana'dan insanlar geldiler ama yerel yöneticilerimiz gelmedi” diyerek sitem ettiler.  Festivalde Çamlıyayla'da yetişen üzümlerden yapılan pekmez , ceviz ve bandırmalar tanıtıldı.

Adana Mersin
Son güncelleme: 12:05 07.10.2019
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