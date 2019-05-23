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90 yaşındaki izleyicinin mesajı hem duygulandırdı hem de güldürdü!

SÖZCÜ TV ekranlarında ilk kez yayınlanan Halk Arenası programının konuğu İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Program esnasında duayen gazeteci Dündar, sosyal medyadan yayımlanan programla ilgili kendisine gelen mesajları okudu. 90 yaşındaki bir izleyicinin yazdığı mesaj hem duygulandırdı hem de güldürdü.

21:57 -
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Türkiye’nin en güvenilir kişisi, usta gazeteci ve televizyon habercisi Uğur Dündar’ın sunduğu, SÖZCÜ TV ekranlarında ilk kez yayınlanan Halk Arenası programının konuğu İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Program esnasında Dündar, sosyal medyadan yayımlanan programla ilgili kendisine gelen mesajları okudu. 90 yaşındaki bir izleyicinin yazdığı mesaj hem duygulandırdı hem de güldürdü.

EKREM İMAMOĞLU BU AKŞAM 21:00'DA UĞUR DÜNDAR'LA HALK ARENASINDA. YOUTUBE VE TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA!

Son güncelleme: android-time 22:17 23.05.2019
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