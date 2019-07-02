99/3 askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2019 Ağustos askerlik celp yeri sorgulama işlemi e Devlet ‘ten nasıl yapılır?

99/3 askerlik yerlerini öğrenmeyi heyecanla bekleyen binlerce genç, celp yerleri ne zaman açıklanacak merakla araştırıyor. Askerlik yeri sorgulaması yapacak gençler açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK CELP YERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı ilanda yer alan bilgiye göre, askerlik yerleri 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren belli olacak. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında 12 Ocak'tan itibaren askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.