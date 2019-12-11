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ABB Meclisi onaylarsa Ankara’ya 300 yeni otobüs alınacak!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda Merkez Bankası'nın verdiği kredi faiz fiyatının yarı fiyatına buldukları kredi ile Ankara'ya 300 yeni otobüs alacaklarını ifade etti.

Sozcu.com.tr
21:40 -
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Daha önce CHP’li Büyükşehir Belediyelerinin Türkiye’deki bankalardan kredi alamadıkları konusu gündem gelmiş ve başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere birçok CHP’li belediye başkanı benzer bir şikayeti dile getirmişti.

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300 OTOBÜS MÜJDESİ

Yaşanan bu olayların gölgesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önemli bir işe imza atarak Ankara’ya düşük faizle aldıkları kredi ile 300 adet otobüs alacakları müjdesini verdi. Yavaş, AKP’nin çoğunluğunu oluşturduğu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne de çağrı yaparak kredinin Meclis’te kabul edilmesi talebinde bulundu.

Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı;

* Değerli hemşehrilerim; Ankara'da toplu ulaşım sıkıntılarını çözme çalışmalarımız dahilinde 300 yeni otobüs almak için yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk.

* Belediye meclisimizin de bu talebi Ankara halkı için onaylayacağına inanıyorum.

 

Son güncelleme: 21:53 11.12.2019
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