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ABD, 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi yaptı!

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

20:12 -
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ABD, 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi yaptı!

ABD Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos´ta Kaliforniya´da bulunan San Nicolas Adası’nda gerçekleştirildiğini bildirdi.

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“ABD, ANLAŞMADAN AĞUSTOS AYININ BAŞINDA ÇEKİLMİŞTİ”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, ABD´nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşması’ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıklamıştı.

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INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu. DHA

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