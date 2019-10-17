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ABD ile kritik görüşme sürerken MSB’den sert açıklama

ABD ile kritik görüşme sürerken Mili Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yaptırım söylemlerine sert yanıt geldi

16:45 -
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ABD ile kritik görüşme sürerken MSB’den sert açıklama

Mili Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden “Yaptırım Söylemleri 70 Yıllık NATO İttifak Ruhuyla Bağdaşmamaktadır” başlığı ile yayınlanan yazılı açıklamada; “Barış Pınarı Harekâtı'nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir” ifadelerine yer veridi.

ABD internet NATO PKK Terör terör örgütü
Son güncelleme: 16:51 17.10.2019
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