ABD ile kritik görüşme sürerken MSB’den sert açıklama

Mili Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden “Yaptırım Söylemleri 70 Yıllık NATO İttifak Ruhuyla Bağdaşmamaktadır” başlığı ile yayınlanan yazılı açıklamada; “Barış Pınarı Harekâtı'nda ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir” ifadelerine yer veridi.