ABD ile yapılan anlaşmanın ardından… İşte operasyon noktalarında son durum

9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na, dün (17 Ekim) ABD ile yapılan mutabakat gereği 5 günlüğüne ara verilmesine karar verildi. Yapılan anlaşmaya göre; Türkiye 120 saat boyunca (22 Ekim saat 20:00’a kadar) hedeflenen noktalardan teröristlerin çekilmesini bekleyecek. Bu zaman zarfında teröristler bölgeyi boşaltacak.

PYD/YPG sınırın 32 km altına çekildiğinde ise operasyon sona erecek. Bölge TSK’nın kontrolüne geçecek.

OPERASYON NOKTALARINDA SON DURUM NE?

Barış Pınarı Harekatı; yoğunluklu olarak, Akçakale’nin hemen karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar’ın hemen karşısında bulunan Resulayn ilçelerinde sürdürülüyor.

Tel Abyad’da operasyonun 7’nci gününde hakimiyet sağlanmış ve TSK destekli SMO (Suriye Milli Ordusu) unsurları kentte kontrolü sağlamıştı.

RESULAYN’DAN SİLAH SESLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ancak Resulayn’da kent merkezinde hakimiyet tamamen sağlanmış değil. Her ne kadar operasyonun 6’ncı gününde şehir merkezi ele geçirilse de teröristlerin kent içerisindeki tünellere sığınmaları ve kilise, cami gibi kutsal mekanları mesken tutup saldırılarına devam etmeleri sonucu çatışmalar yer yer sürüyor. Dün gece Resulayn’dan gelen yoğun çatışma sesleri günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Bugün de Resulayn’dan silah sesleri gelmeye devam ediyor.