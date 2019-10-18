ABD ile yapılan anlaşmanın detayları… Yazarlar ve uzmanlar yorumladı

Sözcü’nün duayen kalemleri başta olmak üzere yazarlar ve uzmanlar süreci yorumladı. İşte tarihi anlaşmanın çarpıcı yansımaları…





EMİN ÇÖLAŞAN: BU PİLAV DAHA ÇOK SU KALDIRIR

“ABD ile varıldığı bildirilen anlaşmanın ne olduğunu, sonucun nereye varacağını, bu işten kârlı mı, yoksa zararlı mı çıkacağımızı henüz anlayabilmiş değilim. Gerçi yandaş medya bunu “Türkiye'nin büyük zaferi” diye ilan etti de, bu gelişmelerin gerçek boyutu bir süre sonra ortaya çıkar. Ortadoğu bir bataklıktır. Bu bataklığa dalanların öyle birkaç gün içerisinde zafer kazanması bugüne kadar dünya tarihinde görülmüş bir hadise değildir. ABD geldi, ağırlığını koydu ve işi şimdilik kendi çıkarları doğrultusunda bitirdi. Yanılmayı dilerim ama bana öyle geliyor ki bu pilav daha çoook su kaldıracaktır.”

ÇİĞDEM TOKER: HALKBANK İDDİANAMESİNİN GARANTİSİ VAR MI?

“Türkiye-ABD arasındaki son anlaşma metni uzun. Ama çok şey anlatıyor gibi görünse de kilit nitelikteki meseleleri cevapsız bırakıyor. Yeni sorular üretiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, “Asla ateşkes ilan etmeyiz” meydan okumasından birkaç gün sonra, bu noktaya getiren gerçek nedenler nedir? Rusya ile Suriye ordusunun girdiği yerlerde değişen dengelere karşı nasıl tutum alınacak? Çekilme gerçekleştiğinde yaptırımların uygulanmayacağı açıklansa da Halkbank davasının yeniden ısıtılmayacağının garantisi var mı? Senatörlerin hazırladığı tasarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net gelir ve varlıklarına dair rapor hazırlanmasını da talep ediyordu. Yaptırımlarda birlikte rafa kalkacağı taahhüt edilen bu tasarının Beştepe'deki resmi görüşmelerde gündeme gelip gelmediği sorusu da çok önemli.”

ERTUĞRUL ÖZKÖK: TÜRKİYE ER YA DA GEÇ SURİYE İLE GÖRÜŞMELİ

“Yani ben hep şuna inanıyorum, operasyonun uzaması dünyanın lehine değildi. Anlaşma herkes için serin kanlı düşünmek adına bir zaman sağladı. Ama son bir haftada Trump’ın yaptıklarına bakılınca bizim bu konuyu bölgedeki en ciddi muhattaplarıyla görüşmek zamanı geldiğini anlıyoruz. Yani Türkiye er ya da geç Suriye ile masaya oturup sınırlarının güvenliğini ortak bir şekilde görüşmeli, çünkü sınırımızda kızdığımız süper güçler tarafından değişen bir şey yok. Bu güçler dün ABD Bugün Rusya idi. Bu bölgede iki devlet var, biri Türkiye öteki Suriye Cumhuriyeti’dir.”

FİKRET BİLA: FIRAT’IN DOĞUSUNDA BİR DEVLETÇİK KURULMASINI ÖNLEMEDEN HENÜZ ÇOK UZAĞIZ

“Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı Trump’ın Erdoğan’ı ikna etmesi üzerine 5 gün için durduruldu. ABD bu beş gün içinde YPG’lilerin 32 km güneye çekileceklerini garanti etti. Pence çekilme tamamlandıktan sonra Barış Pınarı’nın duracağını açıkladı. Beş gün sonra harekatın devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Harekatın askeri amaçları dikkate alındığında YPG’nin operasyon bölgesinden çıkarılması sonucu elde edilmiş oldu. Diğer askeri hedef, 980 km uzunluğunda 30-35 km derinliğinde bir güvenlik bölgesi oluşturmaktı. TSK’nın bu amacı henüz gerçekleşmedi. Harekatın siyasi amacına bakılacak olursa YPG’nin sınırımızda oluşturduğu kantonları terk etmek zorunda kaldığını söyleyebiliriz. Ancak nihai hedef olan PKK-YPG’nin tümüyle etkisiz kılınması ve Fırat’ın Doğusu’nda bir devletçik kurmasının önlenmesi hedefinden henüz çok uzağız.”

EGE CANSEN: PENCE VE ÇAVUŞOĞLU’NUN DEDİKLERİ BİRBİRİNİ TAM OLARAK TUTMUYOR

“Dünkü anlaşma iyi bir anlaşmadır fakat dolar düştü diye ekonomi düzeldi anlamına gelmez. Bunlar anlık resimler bir hafta sonra bambaşka bir tablo ile karşılaşabiliriz. Pence’in dedikleri ile Çavuşoğlu’nun dedikleri birbirini tam olarak tutmuyor. Engebeli yolda devam edeceğiz asfalta çıkmış değiliz.”

ABDULLAH AĞAR: RUSYA İLE DAHA ÇOK MUHATAP OLACAĞIZ

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise anlaşmayı Anadolu Ajansı’na yorumladı.

Son durumun harekatın nihai amacına ilişkin farklı bir denklemin gelişmesine yol açtığına işaret eden Ağar “Bundan sonraki süreçte güvenli bölge modelinin etkinliğiyle ilgili Rusya ve rejimle daha çok muhatap olacağımız bir fotoğraf söz konusu. YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda federasyon iddiası, bu anlaşmayla hayal oldu, Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmuş oldu.” ifadesini kullandı. Terör örgütünün, bu anlaşmayla Türkiye sınırlarından uzaklaştırılmış olduğunu dile getiren Ağar, buna karşın YPG/PKK’nın bölgede etkisizleştirilmiş olmadığına dikkati çekti.

Türkiye’nin özellikle Rusya ile geliştirdiği diyalog ve iş birliğinin güvenli bölge sürecindeki önemine değinen Ağar, “ABD, burada 20 mil kadar aşağı inmiş durumda ancak diğer yandan Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirecek bir denklem kurarak aşağı indi.” dedi.