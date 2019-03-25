ABD, PKK’ya silahtan sonra madalya verdi

PKK/YPG'ye bugüne dek binlerce TIR dolusu silah ve askeri araç veren, bölücü terör örgütünü eğitip “düzenli ordu” benzeri bir yapı kurmaya çalışan ABD, Suriye'de yeni adımlar atmaya başladı.ABD, bugüne dek hain örgüte verdiği desteği “IŞİD ile savaşıyorlar” bahanesiyle açıklamaya çalışıyordu. Ancak haftasonu yapılan açıklama ile IŞİD'in elindeM artık toprak kalmadığı ilan edildi. ABD'nin bundan sonraki planının terör örgütünü ‘yasallaştırmak' olduğu yorumları yapılıyor.

Örgüt de internetten yaptığı duyuruda Şam yönetimini, kurdukları sözde yönetim organlarını tanımaya çağırdı. Terör örgütünün elebaşıları cumartesi günü Deyrizor'da düzenlenen törende de Türkiye'ye küstah bir biçimde “Afrin'den çekilme” çağrısı yaptı. Bu tören ABD ile PKK arasındaki işbirliğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Törende terör örgütü üyelerinden kurulan bando Amerikan milli marşını çaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye Danışmanı Willam Robak törene katıldı. Robak terör örgütü elebaşılarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve Şahin Cilo ile tokalaştı.Örgüt üyelerini tebrik edip onlara madalya verdi. PKK/YPG'liler de Robak ve beraberindeki Amerikalı komutanlara plaket sundu. Daha sonra PKK'lılar ve Amerikalılar birlikte sözde zafer anıtı açtı.

ŞAM'LA TEMASTALAR

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan, son gelişmeleri SÖZCÜ'ye şöyle anlattı: “ABD'li yetkililer Münbiç ve Fırat'ın doğusunda bulunan 150 yerleşim yerinde terör örgütü YPG'ye ve uzantısı olan sözde yönetimlere destek vermeye devam ediyor. Bizim kaynaklarımız YPG üst aklının ileriki günlerde Suriye kuzeyindeki terör yapısının ABD kontrolündedevam etmesi yönünde çalışmaları hızlandırdığını iletti. İleriki günlerde Şam ile örgüt arasındaki görüşmeler artarak devam edebilir. ABD terör örgütü PKK/YPG'yi SDG adı altında yasallaştırmak için diplomatik olarak da çalışıyor.”