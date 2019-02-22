ABD ve Rusya Afganistan’ı görüşmek için Türkiye’de toplandı

ABD ÇIKMAYA HAZIRLANIRKEN, RUSYA AFGANİSTAN'A YENİDEN Mİ GİRİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki Amerikan varlığını azaltmak istediğine ilişkin haberler basına sızmıştı. Trump'ın halen Afganistan'da görev yapan yaklaşık 14 bin Amerikan askerinden 5 binini geri çekmek istediğine ilişkin bilgiler, Amerikalı yetkilliler tarafından basınla paylaşılmıştı.

ABD Afganistan'dan çıkmaya hazırlanırken, Rusya'dan kritik bir hamle geldi.

1979'da Afganistan'ı işgal eden, ancak ülkedeki Amerikan destekli silahlı grupların direnişi nedeniyle 9 yıllık işgal sonrasında çekilmek zorunda kalan Rusya, 30 yıl sonra ülkede yeniden “kritik oyunculardan biri” olmak için harekete geçti.

Rusya, bu ay başında Moskova'da düzenlediği toplantı ile, ABD'nin 2000'li yılların başındaki Afganistan müdahalesi ile iktidardan düşürdüğü Taliban ile, Afganistan'ın önde gelen siyasetçilerini biraraya getirmişti.

Moskova'daki President Hotel'de düzenlenen toplantıda, Taliban heyetiner, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, Afganistan'ın etkin siyasetçilerinin oluşturduğu heyete ise eski Devlet Başkanı Hamid Karzai başkanlık etti. Karzai başkanlığındaki heyette, Afganistan'ın halen işbaşında olan hükümetinden hiçbir yetkili yer almazken, heyet üyeleri ülkedeki çeşitli siyasi partilerin etkin isimlerinden oluştu.

Rusya'daki görüşmelerde dikkat çeken ise, ABD tarafından desteklenen Afganistan Devlet Başkanı Eşref Ghani'nin hükümetinden kimsenin yer almamasıydı.

ORTAK YOL BULUNABİLİR Mİ?

Afganistan'da ABD öncülüğünde, Türkiye'nin de içinde aktif olarak bulunduğu uluslararası koalisyonun müdahalesi ile Taliban hükümeti devrilmiş, ülkede yeni bir yönetim kurulmuş, seçimler yapılıp, Anayasa oluşturulmuştu. Ancak Taliban'ın etkinliği bir türlü kırılamamıştı.

Afganistan'da Taliban ile üst düzey siyasetçilerin biraraya geldiği Moskova toplantısında ülkenin mevcut Anayasası'nın, Taliban'ın onayını alacak şekilde yeniden düzenlenmesi üzerinde duruldu.

Afganistan'da iktidarda olduğu dönemde kadın haklarını yok sayan Taliban, ilk kez “kadınların eğitim ve çalışma hakkını tanımaktan” bahsetmeye başladı. Ancak Taliban, Afganistan'ın mevcut Anayasası'nın kendi dünya görüşüne uygun olarak değişmesi gerektiğini de savunuyor.

GÖRÜŞME ANKARA'DA AMA TÜRKİYE MASADA YOK

Afganistan konulu kritik toplantı Ankara'da yapılmasına rağmen, Türkiye'nin masada her hangi bir şekilde yer almıyor.

Türkiye, bir yandan Afganistan'da barış koruma çalışmaları yaparken, diğer yandan da yıllarca ülkede istikrarlı bir yönetim kurulması için aktif olarak diplomatik çaba yürütmüştü.

Afganistan ve Pakistan arasında yapılan zirve toplantılarında pek çok kez evsahipliği ve kolaylaştırıcı rol oynamıştı.

Ancak, Afganistan'da ABD'nin kendini geri çekmeye, Rusya'nın ise daha aktif olarak Afganistan sorununa dahil olmaya başladığı bugünlerde, Türkiye'nin herhangi bir rol almaması dikkat çekti.