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ABD Dışişleri’nden Sudan’daki darbeye ilişkin ilk açıklama!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, ABD yönetiminin Sudan'da darbe olup olmadığına yönelik soruya Palladino, "Bu Sudan halkı için tarihi bir an, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok" cevabını verdi.

23:06 -
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ABD Dışişleri’nden Sudan’daki darbeye ilişkin ilk açıklama!

Palladino, bakanlığın günlük basın toplantısında Sudan’daki darbe hakkında ABD yönetiminden gelen ilk açıklamayı yaptı. ABD yönetiminin, Sudan’da darbe olup olmadığına yönelik soruyu Palladino, “Bu Sudan halkı için tarihi bir an, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok” şeklinde yanıtladı.

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“ABD, barışçıl ve demokratik Sudan’ı kuvvetli şekilde desteklemektedir.” ifadesini kullanan Palladino, geçiş otoritesini, yönetimde sivil katılımına izin vermeye davet etti.

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“Sudan halkı, kendisini kimin yöneteceğini kendi belirlemelidir.” diyen Palladino, ABD’nin şu anki odak noktasının Sudan’daki ABD Büyükelçiliği çalışanları ve vatandaşlarının güvenliği ve refahı olduğunu vurguladı. Palladino, “Sudan’daki durum şu an değişken, yakından takip ediyoruz.” dedi. AA

 

Son güncelleme: android-time 23:16 11.04.2019
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