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AB’den çok konuşulacak görüşme

Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına ilişkin tartışmaya, attığı bir adımla, Avrupa Birliği de dahil oldu. AB ülkelerinin Ankara'daki Büyükelçileri görevden alınıp yerlerine kayyım atanan üç Büyükşehir Belediye başkanı ile bir araya geldi. Görüşmeye, AB üyesi olmayan Norveç ve İsviçre'nin de Büyükelçileri katıldı.

Zeynep GÜRCANLI
12:06 -
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AB’den çok konuşulacak görüşme

AB DELEGASYONU PAYLAŞTI

Görüşmeye ilişkin bilgiler ve fotoğraflar, bizzat AB’nin Ankara’daki temsilciliği tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Mesajda, “AB Büyükelçileri bugün, Diyarbakır, Van ve Mardin’de geçici olarak görevden alınan ve yerlerine il valilerinin atandığı, demokratik yolla seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya geldi.” ifadesi kullanıldı.

“KAYGI DUYUYORUZ” AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

AKP hükümetinin, 19 Ağustos’ta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden alındığını açıkladıktan hemen sonra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijanci, bu kararın “ciddi kaygı uyandırdığını” belirtmişti.

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