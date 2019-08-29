AB’den çok konuşulacak görüşme

AB DELEGASYONU PAYLAŞTI

Görüşmeye ilişkin bilgiler ve fotoğraflar, bizzat AB’nin Ankara’daki temsilciliği tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Mesajda, “AB Büyükelçileri bugün, Diyarbakır, Van ve Mardin’de geçici olarak görevden alınan ve yerlerine il valilerinin atandığı, demokratik yolla seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya geldi.” ifadesi kullanıldı.

“KAYGI DUYUYORUZ” AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

AKP hükümetinin, 19 Ağustos’ta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden alındığını açıkladıktan hemen sonra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijanci, bu kararın “ciddi kaygı uyandırdığını” belirtmişti.