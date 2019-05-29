AB’den İstanbul’da yeniden seçim tepkisi!

AB raporunda YSK'nın özellikle Güneydoğu’da adaylığına izin verip, seçilince adaylığı iptal edilen KHK'lıların durumuna değinilerek, “Seçim sürecinin yasallığı ve bütünlüğü konusunda ciddi endişelerimiz var” mesajı verildi.

Raporda şöyle denildi;

“YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesi ve Güneydoğu'da seçimlerde ikinci gelenlere Başkanlığı teslim etmesi hem seçim sürecinin yasallığı ve bütünlüğü konusunda, hem de YSK'nın siyasi baskıya karşı tarafsız durabilmesi konusunda. ciddi endişeler yaratmıştır.”

İLGİLİ HABER CHP'den flaş iddia... YSK gerekçesinden AKP kitapçığı çıktı!

MUHALEFETİN TEPKİSİ DE YER ALDI

Raporda, İstanbul seçimlerinde YSK'nın seçim kurullarının oluşmasındaki yanlışlara dayanarak Büyükşehir seçimlerini iptal edip, aynı kurulların gözetiminde yapılar ilçe belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerini iptal etmemesine de dikkat çekildi ve bu duruma muhalefetin tepki gösterdiği ifade edildi.

İLGİLİ HABER YSK İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı

“ADİL KAMPANYA SÜRECİ YAŞANMADI”

AB raporunda ayrıca, ne 24 Haziran genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de 31 Mart yerel seçimlerinde her aday ve parti açısından ‘adil kampanya süreci yaşanmadığına’ vurgu yapıldı. Her iki seçimde de özellikle muhalefet adaylarının medyaya erişiminde ciddi zorluklar olduğu ifade edildi.