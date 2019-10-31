ABD’nin Bağdadi iddiasını IŞİD de doğruladı: Bağdadi öldürüldü

Terör örgütü IŞİD’in elebaşı Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib şehri yakınlarındaki bir binada köşeye sıkıştırıldığı ve Bağdadi’nin kendisini havaya uçurduğu ABD Başkanı Trump tarafından dünyaya duyurulmuştu.

Terör örgütü IŞİD’in duyurularını yapan bir internet sitesinin yayınladığı ses kaydına göre IŞİD, Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğruladı.

IŞİD ayrıca terör örgütünün sözcüsü Muhacir’in de öldürüldüğünü doğruladı. Örgüt yeni liderini ise İbrahim El Kureyşi olarak duyurdu.

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GÖRÜNTÜLER YAYIMLANMIŞTI

Uluslararası kamuoyunda beğeniyle karşılanan operasyon sonrası Rusya olayla ilgili şüphelerini dile getirmişti. Rusya’nın açıklamalarının arından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı operasyona ait video görüntülerini paylaşmış ve Bağdadi’nin kalıntılarının derin denize gömüldüğünü belirtmişti.