‘ABD’nin Golan kararı meşru değil’

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı, 1967'de işgal 1981'de ilhak edilen Suriye'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail hakimiyetini tanıyan kararını “Meşruiyetten yoksun” olarak niteledi. Ünal Çeviköz yaptığı açıklamada şöyle dedi:

‘'Golan Tepeleri'nde Suriye’ye ait doğal kaynaklar üzerinde İsrail'in egemenliğini pekiştirecek bu kararın, “ben yaptım oldu” anlayışıyla alındığı açıktır. Uluslararası hukuku, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu kararın bölgesel ölçekte yeni krizleri tetikleyeceğinden ve Suriye'deki savaşı daha da uzatacağından büyük endişe duyuyoruz.

Bu karar güç kullanarak toprak kazanmayı kabul etmeyen Birleşmiş Milletler Şartı'na, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına da aykırıdır. Trump'ın meşruiyetten yoksun olan söz konusu kararı uluslararası hukukun açık bir ihlalini oluşturmaktadır.