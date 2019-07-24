ABD’nin ilk Türk Belediye Başkanı: Türk olmaktan her zaman gurur duydum

ABD’nin ilk Türk belediye başkanı seçilen Tayfun Selen, İstanbul’da gazetecilerle buluştu. Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) organizasyonuyla gerçekleşen toplantıda New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesi Belediye Başkanı Tayfun Selen başarı öyküsünü ve deneyimlerini aktardı. Toplantıya çok sayıda, TABA üyesi katılırken şarkıcı Tarık Mengüç de toplantıya gelenler arasındaydı.

BENZİN İSTASYONUNDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

ABD’nin ilk Türk Belediye Başkanı olan Tayfun Selen, 1970 yılında İstanbul’da doğduğunu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduğunu aktaran Selen, başarı öyküsünü şöyle anlattı: “23 yıldır ABD’de yaşıyorum. Hakiki zorluklar içinde geçen ilk haftalar, aylar, benzin istasyonunda başlayan serüvenim yaklaşık 8 ay geçtikten sonra bir mimarlık ofisinde çizim elemanı olarak devam etti. 2008 senesinde istatistiksel verileri kullanarak üretimde hata oranını azaltmak ve iş proseslerini geliştirme ile ilgili olan Six Sigma Siyah Kuşak sertifikamı aldım ve ilerleyen yıllarda yeminli mali müşavir oldum. Bulunduğum bölgenin İmar komisyonuna dönemin Demokrat Partili Belediye Başkanı tarafından atandım. Yaklaşık 5 sene orada çalıştım ve sonra ben niye bu kadar çok vergi ödüyorum diye düşündüm. Bunun sonucunda Cumhuriyetçi Partiye kayıt oldum. Demokrat Parti daha çok devlet destekli bir ekonomi ve sosyal politikalar platformunu, Cumhuriyet Parti ise aksine kişisel sorumluluğun daha fazla olduğu, vergilerin daha düşük olduğu ve devletin vatandaşın hayatında daha az yer alması gerektiği gibi prensipleri destekler. 2013 yılında maceraperest bir anlamda Cumhuriyetçi Parti’den eyalet milletvekili adayı oldum. Ön seçimi büyük farkla kaybettim. Fakat ön seçimi kazanan adayların genel seçimi kazanmaları için canla başla çalıştım. 2014 senesinde Cumhuriyetçi Parti ilçe yönetimine girdim. 2015 senesinde eyalet milletvekili adayı oldum. Az farkla kaybettim. 2016 yılında ilçe başkanı oldum. 2017’de Belediye meclisi üyesi oldum ve 2019 ise belediye başkanı oldum.”

İLGİLİ HABER New York Masalı filminde yapımcı-çalışan kavgası!

“HAFTANIN İKİ GÜNÜ VATANDAŞLARLA BULUŞUYORUM”

Belediye başkanlık deneyimlerini ve siyasi kariyerine yönelik de bilgiler paylaşan Selen, Çarşamba ve Cumartesi günleri “Başkanla Kahve” etkinliği yaparak bir kafede vatandaşlarla buluştuğunu dile getirdi. Selen, “Benim anlayışım tamamıyla partizan olmayan, çöpleri muntazam toplayan, yollardaki çukurları zamanında dolduran, elektrik, su vs. servislerin aksaksız olarak sağlanması falan geliyor. Benim hedefim çok çalışmak, vatandaşlarla sürekli temas halinde olarak iyi bir belediye başkanı olmaktır. Küçük ama benim için çok önemli benim başlattığım bir aktiviteyi söyleyeyim size. Haftanın iki sabahını, Çarşamba ve Cumartesi günü Dunkin Donut da vatandaşlarla “Başkanla Kahve” adını verdiğim buluşmalarla harcıyorum. Onları dinliyorum ve onlardan öğreniyorum” diye konuştu.

“TÜRK KİMLİĞİMİ İNKÂR ETMEDİM AKSİNE GURUR DUYDUM”

“ABD'de amacımız özellikle genç Türklere örnek olabilmek ve onları bir şekilde bulundukları bölgelerden politikaya girmeleri için teşvik etmektir. Çünkü politikacı konusunda eksiğimiz var. Çok değerli bilim adamlarımız var çok başarılı girişimcilerimiz var özellikle son 50 yılda ABD'ye yerleşmiş yüzbinlerce Türk vatandaşının olmasına rağmen maalesef bu konuda eksiğimiz bulunmaktadır” diyen Selen, siyasi kariyerine ilişkin ise; “Bütün profesyonel kariyerim ve özellikle siyasi kariyerim boyunca yaptığım hiçbir şeyi Türk kimliğimi inkâr ederek, saklayarak değil aksine kucaklayarak ve sahip çıkarak yaptım. Özümü hiçbir zaman inkâr etmedim. Türk olmaktan her zaman gurur duydum. Çünkü beni Amerika öyle kucakladı. Ugandalı olabilirsin, Pakistanlı olabilirsin, Türk olabilirsin, Fransız olabilirsin, Alman olabilirsin, dünyanın neresinden gelirsen gel, hangi dine, ırka, etnik kökene sahip olursan ol Amerika’da başarılı olabilirsin. Sadece iki ön koşul var kişisel başarı için. Çok çalışacaksın ve oyunu kurallarına göre oynayacaksın. Bu iki şartı yerine getirdiğin zaman Amerika size bütün fırsatları verecektir” ifadelerini kullandı.