ABD’nin yaptırım kararına sert tepki

Partisinin grup toplantında konuşan ve gündemdeki konulara değinen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefinde ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararları vardı.

ABD hükümetini sert sözlerle eleştiren Erdoğan, “Bize ülkelerine girme yasağı koyan ülkeler var onların da iyi düşünmesi lazım. Bu ne demektir? Türkiye gibi bir devlete siz ülkenize girme yasağı koyacaksınız. Bize düşen nedir? Hayırlı olsun. Gelmezsek ne olur? Batar mıyız? Biter miyiz? Böyle bir şey mi var? Çok mu meraklıyız? Ve düşünün şahsıma, aileme, 3-4 tane bakan arkadaşıma vize yasağı koyuyorlar. Bu siyasetten zerre kadar nasibini alan insanlara yakışır mı? Bir ülkeye, bir devlete bu yakışır mı? Siyaset, duygusallık sanatı değildir.” dedi.

Yaptırım tasarısı neler içeriyor

Geçtiğimiz günlerde ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na tepki olarak bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Yarın ABD parlamentosuna sunulması beklenen yaptırım paketinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk hükümetinin üst düzey isimleri üzerinde yaptırımlar öngörülüyor. Yaptırımlar arasında, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın ABD'deki mal varlıklarının durdurulması ve Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine vize kısıtlaması getirilmesi maddeleri yer alıyor.