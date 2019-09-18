Abdülhamit Gül kimdir? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül nereli?

Adalet bakanı Abdülhamit Gül’ün hayatı merak ediliyor. Uzun yıllardır siyaset ile iç içe olan Abdülhamit Gül Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı.

ABDÜLHAMİT GÜL KİMDİR?

1977 yılında Gaziantep-Nizip'te doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesidir. Ankara'da serbest avukatlık yaptı.

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan GÜL'ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı.

Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Abdulhamit GÜL, AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi.

AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit GÜL, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir.

1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminde 26. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçilmiştir.

Abdülhamit Gül 2017 yılından beri Adalet Bakanlığı görevini yürütüyor.

Abdulhamit GÜL evli ve üç çocuk babasıdır.