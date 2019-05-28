Abdullah Ağar, Pençe Operasyonu’nu değerlendirdi

Harekatın ülke güvenliği için ‘zorunlu’ olduğunu belirten Ağar, “Bölgede yeni şekillenmekte olan bir jeopolitik bir denklem var. Bu da Türkiye’nin güvenliğini ve ve üniter yapısını olumsuz etkiliyor. TSK bölgede kurulan oyun için ‘Ben de varım. Bensiz burada bir plan yapamazsınız’ dedi” diye konuştu.

“PKK sözde bahar atılımında bunların haddinin bildirilmesi gerekiyordu” diye konuşan Ağar, kamuoyunda konuşulan, yeni askerlik düzenlemesi ve buna bağlı erken terhis tartışmalarını hatırlattı. Ağar, TSK’nın bu operasyonla, zafiyet iddialarına da yanıt verdiğini söyledi.