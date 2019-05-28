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Abdullah Ağar, Pençe Operasyonu’nu değerlendirdi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine karadan ve havadan operasyon başlattı. Topçu bataryaları ve jetlerin bölgeyi vurmasının ardından komando tugayları bölgeye indi. Pençe adı verilen operasyonun detaylarını, kendisi de eski bir asker olan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Sözcü TV'ye yorumladı.

12:05 -
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Harekatın ülke güvenliği için ‘zorunlu’ olduğunu belirten Ağar, “Bölgede yeni şekillenmekte olan bir jeopolitik bir denklem var. Bu da Türkiye’nin güvenliğini ve ve üniter yapısını olumsuz etkiliyor. TSK bölgede kurulan oyun için ‘Ben de varım. Bensiz burada bir plan yapamazsınız’ dedi” diye konuştu.

Abdullah Ağar Kuzey Irak’taki operasyonu değerlendirdi.

“PKK sözde bahar atılımında bunların haddinin bildirilmesi gerekiyordu” diye konuşan Ağar, kamuoyunda konuşulan, yeni askerlik düzenlemesi ve buna bağlı erken terhis tartışmalarını hatırlattı. Ağar, TSK’nın bu operasyonla, zafiyet iddialarına da yanıt verdiğini söyledi.

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Son güncelleme: android-time 12:29 28.05.2019
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