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Son dakika: Abdullah Gül’den ‘Kılıçdaroğlu’ açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Ankara’da düzenlenen saldırıya tepki göstererek, “Siyaset diline hâkim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir” dedi.

22:54 -
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Son dakika: Abdullah Gül’den ‘Kılıçdaroğlu’ açıklaması

Gül, kişisel resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hakim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir” dedi.

DHA

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Son güncelleme: android-time 23:40 21.04.2019
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