Son dakika: Abdullah Gül’den ‘Kılıçdaroğlu’ açıklaması

Gül, kişisel resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hakim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir” dedi.

DHA

İLGİLİ HABER Son dakika: Hulusi Akar'dan tepki çeken konuşma