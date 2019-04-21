Son dakika: Abdullah Gül’den ‘Kılıçdaroğlu’ açıklaması
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Ankara’da düzenlenen saldırıya tepki göstererek, “Siyaset diline hâkim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir” dedi.
Gül, kişisel resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hakim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir” dedi.
DHA
İLGİLİ HABERSon dakika: Hulusi Akar'dan tepki çeken konuşma
İLGİLİ HABERSon Dakika... Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması: Yüzde 9,83 oy aldığın yerde ne işin var?