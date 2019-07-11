Abdullah Gül’e yakın isim, Ali Babacan’ın neden seçildiğini anlattı

“NEDEN ALİ BEY ÖNE ÇIKIYOR?”

Latif Cem Baran, şunları söyledi: “Ali bey mutlaka siz kıymetli arkadaşlarla görüşür, anlatacaklarını anlatacaktır. Ben gördüğümden bahsedeyim, hepsi ile beraber çalıştım sayın Cumhurbaşkanı da olmak üzere bütün dostlar, ağabeyler, arkadaşlarımızla çeşitli hizmetlerde bulunduk yaptık geçmişte, Neden Ali bey öne çıkıyor ve ismi insanları heyecanlandırıyor derseniz, ben şöyle bakarım vatandaş olarak ekonominin başında bulunduğu süreçte herkesin cebinde para vardı.

“TÜRKİYE’YE BİR NEVİ PARA AKIYORDU”

Yılda iki defa tatile gidebiliyordu, kredi kartından dolayı haciz gelmiyordu, çekini 1 sene sonraya bile yazacak olsa güvenini alabiliyordu, birbirinden itimatlı bir şekilde ticari alışverişleri yapılabiliyordu, dünyadaki büyük sermaye kuruluşları büyük şirketler, fabrikalar Türkiye'ye yatırım yapmak için iş birliğine geliyordu, Türkiye'ye bir nevi para akıyordu. Bununla beraber gelişen, büyüyen ekonomisi sürekli Çin ile neredeyse yarışacak şekilde güçlü bir ülke vardı. Ve Avrupa Birliği hukukuna da intikal ederek Türkiye de hukuk güvenliği oluşmuştu.

“BAŞARI HİKAYESİ KİRLENMEYEN BİR İSİM”

Başarılı, bugün ekonomide o günlerin başarısı varsa Ali Bey, bürokratlarının, Ali bey’e vesile olan Abdullah Bey’in mutlaka Başbakan olarak o dönemde Tayyip Bey’in hepsinin sebebi olmuştur bu başarıya. Ali Bey, başarı hikayesi, ekonomik olarak başarı hikayesi kirlenmeyen hiçbir şekilde adı ile ilgisi istifam oluşmayan kara atsanız üzerine akıp gidecek, duramayacak derecede temiz, kıymetli, örnek, hem dışarıda hem içeride tüm kesimlerce mutabık kalınacak kıymetli ve kaliteli bir insan”

Av. Latif Cem Baran Kimdir?

20 Aralık 1974 yılında Konya Meram’da doğdu. Eğitimine sırasıyla İhsan Özkaşıkcı İlköğretim Okulu, Gündoğdu Lisesi ve Gazi Lisesinde devam etti. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Yüksek Lisansını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “İnsan Kaynakları ve Yönetimi” alanında tezli olarak yaptı.Doktorasına devam etmektedir. Hukuk bürosu sahibi olan Latif Cem Baran, 2002 yılında avukatlığa başladı. Kendi hukuk bürosunda “Aile hukuku ve Miras Hukuku” branşlarında mesleğine devam ediyor.

22 yıllık siyasi yaşamı 1991 yılında Selçuklu Gençlik Kollarında başladı, daha sonra Refah Partisi Selçuklu İlçesi Gençlik Kolları Başkanı (1994-1995), İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı (1995), Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı (1996-1998), Fazilet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı(1998-1999), Meram İlçe Başkan Yardımcısı, Yenilikçiler Hareketi dahilinde Meram İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram İlçe Başkan Yardımcısı, AK Partinin Emniyet Müdürülüğüne kuruluş dilekçesini veren AK Parti Kurucu Üyesi, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında ve Konya İl Teşkilatında Seçim Hukuku alanında eğitim faaliyetlerinde aktif rol aldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Latif Cem Baran, çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde köşe yazarlığı yapmıştır ve Birlikte Türkiye Hareketi adlı sivil toplum kuruluşunun genel başkanıdır.