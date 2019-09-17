Abdüllatif Şener’den Babacan ve Davutoğlu yorumu

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yeni parti kurma iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerinden istifa etmelerini Sözcü’ye yorumladı.

“EKONOMİYİ GETİRDİKLERİ DURUM ORTADA”

AKP’de sistem artık kendi sorunlarına çözüm üretemez bir hale geldi diyen Abdüllatif Şener, şöyle konuştu “17 yıldır tek başına iktidarda bulunan AKP ülkeyi kötü yönetti. Ekonomiyi getirdikleri durum ortada. Ekonomiyi küresel rekabete hazırlayamadılar. Dış politikada tarihi hatalar yapıldı. Ülke içinde de huzur ve barışı sağlayamadılar. Hukuk düzeni tahrip edildi. Ülkenin demokratik gelenekleri ortadan kaldırıldı. AKP’de sistem artık sorunlarına çözüm üretemeyen bir hale getirildi. Bu yapısıyla ülkeye büyük bedeller ödettiren AKP, bu vaziyette yoluna devam edecek durumda değil. Bunu hisseden part kadroları duruma itiraz etmeye başladı ve yeni pari kurma girişimlerine başvurdular”

“İSTİFALAR PARTİ TEŞKİLATININ YANLIŞ POLİTİKALARININ BİR SONUCUDUR”

AKP’den istifa edenlerin içerisinde önemli isimlerin bulunduğunu belirten Şener, “Partisinden istifa edenlerin içerisinde; Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı yapmış önemli isimler var. Bu istifalar parti teşkilatının yanlış politikalarının sonucudur. Bu istifaların il ve ilçelerde her geçen gün artarak devam ettiğini görüyoruz. İstifa eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin eleştiri kültürünün genişlemesine katkı sağlamaları önemli” ifadelerinde bulundu.