Abdüllatif Şener’den, ‘yerli ve milli’ çıkışı

CHP Konya İl Başkanlığı il yönetimi, il kadın kolları ve gençlik kolları iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftara katılan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de, partililerin söylem ve eylem birlikteliği içinde olması gerektiği belirterek, “Bir eylem ve söylem birlikteliği oluşturmalıyız. 17 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin miadı tamamlanmıştır. Bunun karşısında alternatif tek güç CHP vardır. Bunun bilincinde hareket edersek hükümeti alabiliriz. Konya'da yüzde 10'nun üzerindeki oyumuzu yüzde 30'lara, 40'lara çıkarmayı hedeflenmeliyiz” diye konuştu.

BANKALARDA TL YERİNE, DOLAR VARDIR

Şener, iktidarın ekonomideki başarısız olduğunu ifade ettiği konuşmasının devamında ise şunları söyledi; “İktidar her zaman milli ve yerlilikten dem vuruyor. Bankalarda TL yerine dolar mevduatı vardır. Her şey dolara ve dövize bağlı iken bunun neresi yerli ve millidir sorarım sizlere. Bütün gıda maddelerinin fiyatlarını belirleyen dolar olmuştur. Bunun da neresi yerlidir. Milli bir felaket olmadan bütün bunları görmemiz ve gereken tedbirleri almamız lazımdır. Türkiye'de iktidara alternatif bir güç varsa oda CHP'dir. Bunun farkına vararak çalışmalıyız. İstanbul da büyükşehir belediyesi seçimi almak CHP'ye büyük bir itibar sağlamıştır. İstanbul da İmamoğlu'yla güçlü bir avantajımız vardır. Tekrar seçimi alacağız. Bunun umudu içindeyiz”