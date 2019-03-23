Abdurrahman Doğar kimdir? HDP Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar nereli?

Uzun yıllardır HADEP, DEHAP, DTP ve son olarak HDP’de yer alan Abdurrahman Doğar, HDP Ağrı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Van Belediye başkan yardımcılığı görevini halen sürdüren Abdurrahman Doğar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Abdurrahman Doğar’ın yaşamına dair detaylar…

ABDURRAHMAN DOĞAR KİMDİR?

Geçmişte kapatılan HADEP, DEHAP ve DTP ile beş dönem Van il başkanlığı görevini gerçekleştiren Abdurrahman Doğar, 1963 yılında Bitlis Ahlat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Bitlis’te, lise öğrenimini Van'da tamamlayan Abdurrahman Doğar 12 Eylül darbesinde 17 yaşında tutuklandı. Uzun yıllar kamu ve siyasi haklardan yasaklı kaldı. Daha sonra yasak kalkınca 1991 yılında HEP ve DEP yöneticiliği yaptı.

Üç dönem HADEP ve DEHAP’ta parti meclisi üyeliği görevinde bulundu. 2002 yılında Bitlis’te birinci sıra milletvekili adayı idi. 2004 yılında Tatvan Belediye Başkan adayı oldu. 2009 yılından itibaren ise Van Büyükşehir Belediye Başkan yardımcılığı görevini halen yürütmekte. Evli ve üç çocuk babasıdır.