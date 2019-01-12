ABD’ye, YPG’ye ve Esad’a gözdağı gibi toplantı

Milli Savunma Bakanı Akar dünden bu yana, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hatay’da sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Bakan Akar ve beraberindeki heyet bugün de MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İcra edilen kritik toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Şanlıurfa’da dün gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Suriye sınırındaki bir diğer kent olan Hatay’a geçti. Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu, sınır birliklerinin komutanlarından brifing aldı.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları daha sonra MİT Başkanı Hakan Fidan´ın da katıldığı kritik toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ile İdlib´de ateşkesin devamına yönelik konular da ele alındı. Toplantıda, geçen yıl Eylül ayında Rusya’nın Soçi kentinde İdlib mutabakatının imzalanmasının ardından bu kentteki son duruma ilişkin değerlendirme yapıldı.

Ateşkesin devamına ilişkin yürütülen çalışmalar ile İdlib bölgesinde huzur ve istikrarın devamlılığına yönelik yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, “Soçi´deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın işbirliğimiz devam ediyor” dedi.

HATAY, (DHA)

