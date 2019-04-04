Ablasını öldüren kardeş hakim karşısında

İstanbul Güngören'de 28 Haziran 2018 tarihinde emniyete gelen intihar ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, 34 yaşındaki evli ve iki çocuklu Hatice Uzun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Uzun'un kardeşi Bilal Takır, ablasının doğalgaz borusuna kendini asarak intihar ettiğini söyledi. Ancak olaydan 2 gün sonra polisi arayarak ablasını kendisinin öldürdüğünü söyleyen Takır hakkında “Kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

“ABLAM EŞİNİ ÖLDÜRTMEK İSTİYORDU”

Sanık Takır, ablasının olay günü yanına gelerek başkasıyla ilişkisi olduğunu ve bunu eşinin öğrendiğini söyleyerek eşini öldürtmek için yardım istediğini söyledi. Savunmasının devamında, “Bunun üzerine eniştemi arayıp onunla buluştum. Çok üzgündü. Ablamın arabasına takip cihazı taktığını, sonra birini tutup takip ettirdiğini ve onu aldattığını öğrendiğini söyledi. Ablam o kişiyle Yalova'daki yazlıkta 2 gün kalmış. Hatta tanınmamak için peruk takmış. Bu benim için onur kırıcı bir durumdu” ifadelerini kullandı.

“NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ”

Ablasının eniştesini aldatmasından dolayı çok mahcup olduğunu ve bu durumdan dolayı ağladığını ifade eden Bilal Takır, “Eniştem durumu anlatırken ağladı. Anlaşmalı olarak boşanmak istediğini ve çocukların velayetinin de kendisinde olmasını istedi. Bu konuşmanın ardından ablamla konuştum ve durumu anlattım. Ablam çocukları haftada bir gün görmeyi kabul etmedi. Durumu nasıl aile büyüklerine nasıl anlatacağımızı konuştuk” diye konuştu.

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“KENDİSİNİ BORUYA ASTIĞINI SÖYLEDİM”

Takır şöyle devam etti; “Ben ablamı bir daha o şahısla görüşmemesi için uyardım. Şahsın evli olduğunu söyleyince bu nasıl bir rezillik dedim. Tartışmaya başladık. Bir ara ‘İstediğim kişiyle yatar kalkarım sana hesap mı vereceğim' dedi. O an sinir krizi geçirdim. Ağzını kapattım. Boğazına sarıldım. Bıraktığımda yere düştü. Aileme ve çocuklarına ne söyleyeceğim diye düşündüm. Bu yüzden kendisini boruya astığını söyledim. Ertesi gün cenazeye katıldım. Bir kaç gün sonra dayanamayacak hale geldim. Vicdanım elvermedi. Polisi arayıp ‘Bu ölüme ben sebep oldum' dedim. Çünkü niyetim öldürmek değildi. Çok üzgünüm ve pişmanım”