Acı dolu hayatını kitaplaştırdı, ‘Şeyma Subaşı kadar itibarım yok’ dedi

Evliliği süresince eşinden şiddet gören, çocuğunun sakat doğma ihtimaline karşı yaşatmayı seçen Hülya Aydın, kendi deyimi ile acılarla dolu hayatını kaleme aldı. Diyarbakır'da, görücü usulü ile evlendikten bir süre sonra, memur olan eşinin uyuşturucu batağına saplandığını gören Aydın, eşini kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Yoğun madde kullanımından dolayı, akli dengesinde sorunlar başlayan eşini Ruh ve Sinir Hastalıkları'na yatıran Aydın bu süreçte de eşine destek olmaya devam etti. Çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğuran Aydın, eşi eve dönüp yeniden şiddete başlayınca çocuğunu da alarak sığınma evinde yaşamaya başladı.

SIĞINMA EVİ'NDE KİTAP YAZDI

Sığınma evinde çocuğu ile kalan ve bu süreçte de üniversite sınavlarını kazanan Aydın, bir devlet üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği bölümünü okuyor. Eşi ile boşanma davası süren Aydın, hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sığınma Evi'nde yaşadıklarını anlatan bir kitap yazan Aydın, kitabını bastırmak için gittiği her kapı yüzüne kapanınca, ‘Ruşendil' ismini verdiği kitabını Wattpad'ten yayınladı. Hayatı boyunca pes etmediğini ve her zaman mücadele ettiğinin altını çizen Aydın, “Ben magazin yüzü değilim, gerçek kadınların acılarını yazdım, Şeyma Subaşı kadar itibarım olmadı” dedi.

TÜM GELİRİNİ KADINLARA BAĞIŞLAYACAK

Aydın, kitabında kadınların gerçek acılarına yer verdiğini belirterek, “Sığınma Evi'nde yaşayan kadınların hayat hikayelerini anlattım, çocukları için verdikleri mücadeleyi yazdım. Ben de kitabımın adını ‘Sadece Hülya' koyabilirdim ama magazinsel bir malzemem yok benim” şeklinde konuştu.

Aydın, kitabını bir yayınevinin basması durumunda, bütün gelirini sığınma evlerinde yaşayan kadınlar için harcayacağını da açıkladı.