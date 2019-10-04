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Acı haber geldi! 3 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan Turgay Gültepe'ye ulaşmak için yaklaşık 3 saat iş makineleriyle çalışma yapıldı. İtfaiye, Turgay Gültepe'nin bulunduğu yere ulaştı. Açılan çukura inen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turgay Gültepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Gültepe'nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

23:21 -
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe (44), heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. İtfaiye ekipleri, Turgay Gültepe'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

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İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Olay, akşam saatlerinde Çayırova Rahmi Dibek Caddesi'nde bulunan bir inşaat temelinde meydana geldi. Babasıyla birlikte inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe, heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı.

İnşaat sahasında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Turgay Gültepe'nin kurtarılması için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

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CANSIZ BEDENİNE 3 SAAT SONRA ULAŞILDI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan Turgay Gültepe’ye ulaşmak için yaklaşık 3 saat iş makineleriyle çalışma yapıldı. İtfaiye, Turgay Gültepe’nin bulunduğu yere ulaştı.

Açılan çukura inen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turgay Gültepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Gültepe’nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.  DHA

Başakşehir Haber istanbul izmir Kocaeli Sağlık
Son güncelleme: 23:26 04.10.2019
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