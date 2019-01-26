Açıköğretim kayıt yenilemeleri nasıl başlayacak? AÖF kayıt yenileme takvimi…

Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları dün Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Güz Dönemi Final Sınavı sonuçları açıklanmasının ardından AÖF kayıt yenileme konusu merak edilmeye başlandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenilemede dikkat edilmesi gereken detaylar…



KAYIT YENİLEME ADIMLARI

“Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri” seçilerek periyot seçim ekranından “Periyot”, eğer birden fazla birime kayıtlı ise “Birim” seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.

“Açılan Dersler”, “Seçilen Dersler”, “Başarısız Dersler” ve “Ders Programı” butonlarıyla listelenecek 4 sayfa vardır.

“Açılan Dersler” yarıyıl bazında gösterilmektedir.

“Birim Değiştir” satırında, satır üzerinde herhangi bir yere tıklanarak diğer birimler listelenecek ve seçilen birimin derslerine de bu şekilde ulaşılabilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesinde 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri “Kayıt Yenileme Haftası” olan 28 Ocak-01 Şubat 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen gün ve 00:15 – 23:59 saatleri arasında Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacaktır.

a) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; lisans öğrencileri için kayıt yenileme ve/veya ders seçim günleri;• 8. yarıyıl ve üstü öğrenciler 28-29 Ocak 2019 Pazartesi‒Salı• 6. yarıyıl ve üstü öğrenciler 30 Ocak 2019 Çarşamba• 4. yarıyıl ve üstü öğrenciler 31 Ocak 2019 Perşembe• 2. yarıyıl ve üstü öğrenciler 01 Şubat 2019 Cuma• Eczacılık Fakültesinin 10. yarıyıl ve üstü öğrencileri 28 Ocak 2019 Pazartesi; 8. yarıyıl ve üstü öğrencileri 29 Ocak 2019 Salı; diğer öğrencileri ise yukarıdaki sıralamaya tabidir.

b) Önlisans programlarında kayıt yenileme, “Kayıt Yenileme Haftası” süresince ilgili birim tarafından belirlenen ve ilan edilen programa göre yapılacaktır.

c) Enstitülerde kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri, “Kayıt Yenileme Haftası” süresince yapılacaktır.

d) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri; “https://anasis.anadolu.edu.tr” sistemine girerek “Öğrenci İşlemleri” menüsünün altındaki “Kayıt İşlemleri” ilgili periyot seçeneğini kullanarak veya ilgili birimin öğrenci işleri aracılığıyla kaydını yeniletmek zorundadır.