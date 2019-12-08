Acılı abladan katil sitemi: Hâlâ yakalanamadı

Maltepe'de yaşayan 40 yaşındaki Gülten Gülüm geçtiğimiz yıl aralık ayında arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Fatih Altun tarafından sokak ortasına başından vurularak öldürülmüştü.

İstanbul Cinayet Büro Amirliği cinayetin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen şüpheli Fatih Altun'u bir türlü yakalayamadı.

SAHTE İSİM KULLANIYORDU

Sözcü'ye konuşan acılı abla Ayten Gülüm, “Fatih Altun isimli cani kendisini Mahir olarak tanıtarak kardeşimle arkadaşlık kurmak istemişti. Kardeşim ise birkaç defa görüştükten sonra güvenilir bulmadığı için görüşmeme kararı aldı. Bunun üzerine o cani sürekli kardeşimi tehdit ve taciz etmeye başladı. Kardeşim ölüm tehditleri de almaya başlayınca 2014 yılında şikayet için karakola gittik. Karakolda kendisini Mahir olarak tanıtan kişinin aslında Fatih Altun olduğunu öğrendik” dedi.

KATİL CEZAEVİ FİRARİSİYDİ

Fatih Altun isimli şüphelinin cezaevinden firar ettiğini öğrendiklerinde korkuya kapıldıklarını ifade eden Gülüm, “Kardeşim tehdit almaya devam edince caniye randevu verdi ama gitmedi. Polise ihbar ederek cezaevi firarisi olan caniyi yakalattı. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi” diye konuştu.

2 KEZ FİRAR ETTİ

Fatih Altun'un cezaevinden de tehditlerine devam ettiğini belirten acılı abla, “O cani 4 sene sonra yine cezaevinden firar etti. Kardeşimin evini öğrenerek adeta pusu kurdu. Kardeşim her şeyden habersiz işe giderken bu cani tarafından öldürüldü. Bir suçlunun 2 kez nasıl firar edebildiğine anlam veremiyorum” ifadelerini kullandı.

HÂLÂ YAKALANAMADI

Olayın hemen ardından polise gerekli bilgileri verdiklerini belirten Gülüm, “Ben görüntüleri izlediğimde hemen teşhis ederek polise gerekli bilgileri verdim. Hatta kaçabileceği yerleri de söyledim. Ancak İstanbul Emniyeti bir senedir katili yakalayamadı. Katil rahat gezdikçe bizim de can güvenliğimiz kalmıyor. Ekstra kapı yaptırmak zorunda kaldık. Her gün yakalanır umuduyla gidip soruyorum. Katili yakalayamayan polis soru sorduğumuz için bizi azarlıyor” dedi.