Acılı aile kardeşlerinin katilini ilginç kıyafetler giyerek protesto etti

Kâğıthane'de oto tamirciliği Gökhan Arıcan 2015 yılında kendisine çakar ışık sistemi takılması için bırakılan lüks makam otomobilinin içinde çalışanı Ercan Peker tarafından öldürülmüştü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Peker‘in, Gökhan Arıcan'ın eşi Ö.A. ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Gökhan Arıcan'ın eşi Ö.A.'yı da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ercan Peker tutuklanırken, Ö.A. ise serbest bırakıldı. Gelinleri Ö.A.'nın azmettirici olduğunu öne süren Arıcan ailesi ise hukuk mücadelesi başlattı. Aile tutuklu bulunan katil zanlısı ile Arıcan’ın eşinin olaydan önce olaydan önce işyerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerini savcılığa teslim etti.

ŞOK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ailenin elde ettiği görüntülerde, cinayetten hemen önce Ercan Peker‘in Gökhan Arıcan'ın eşi Ö.A.'nın konuştuğu ve elindeki bir tabanca ile prova yaptığı ortaya çıktı. Savcılık, dosyanın bulunduğu İstinaf Mahkemesi’ne Arıcan’ın eşinin azmettiricilikten cezalandırılmasını isteyerek beraat kararına itiraz etti.

İLGİNÇ EYLEME İMZA ATTILAR

Bununla da yetinmeyen Gökhan Arıcan'ın ağabeyi Serhat Arıcan ve ablası Perihan Arıcan Ankara'da ilginç bir eyleme imza attı. Serhat Arıcan üzerine ilginç kıyafet giyerek kardeşinin fotoğrafı ile Anıtkabir'e yürüdü.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen Serhat Arıcan, “25 Aralık 2015'ten itibaren kardeşim Gökhan Arıcan cinayetinin aydınlatılması için mücadele etmekteyim. Bu cinayet karanlıkta kalmış bir cinayettir. Eksik soruşturmalar, birbiri ile uyuşmayan ifadeler, birbiri ile çelişen polis, hastane ve adli tıp raporları, dikkate alınmayan görgü tanıkları ve güvenlik kamera kayıtları gibi kör düğüm olmuş sebepler dolayısı ile tarafımca çözüm için başka bir yol kalmadığı için böyle bir eylem yapıyorum” dedi.