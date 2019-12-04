Acılı baba İsmail Çet: Kimse yanmasın

29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitiren Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet davası nihayet sona erdi.

Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu’ya müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand’a ise ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

“İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ”

Kararı değerlendiren Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım “İndirim uygulanmamalıydı. Kararı istinafa taşıyacağız” dedi.

BABA İSMAİL ÇET: ACIMIZ BİTMEDİ

Şule Çet’in babası İsmail Çet duruşma salonunda ayrılırken yaptığı açıklamada “Acımız bitmedi. Bir kız evladın acısı bitmez ama ceza aldıkları için su serpilmiş gibi. Hükümetimize ve siyasi partilere yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Baba olarak bir kız evladı kaybettim. Kimse yanmasın…” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay

Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

“Kasten öldürme”, “cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da

hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.