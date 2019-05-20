Acılı baba: “Kızım şiddet görüyor, kurtarın”

2015 yılında eşinden ayrılan ve Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği'nin genel başkanlığını sürdüren Murat Köse, eski eşinin 8 yaşındaki kızına yeniden şiddet uyguladığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

“BİSİKLETTEN DÜŞTÜ” DEDİ

2016 yılında da kızı E. Köse 5 yaşında iken 4 kez şiddetin gerçekleştiğini iddia eden Murat Köse, çocuğunu hastaneye götürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve darp raporlarıyla açılan davada eski eşi G. Yılmaz, bisikletten düştüğünü savunmasıyla beraat etmişti.

YENİDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Uzman pedagog ve mahkemenin cinsiyetçi bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Murat Köse, çocuğunun fiziki ve psikolojik şiddet altında olduğunu belirterek, “Bundan 1 ay kadar önce yine aynı şekilde çocuğumda darp izlerine rastladım. Yine hastaneye gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na incelemeleri için başvuruda bulundum. Bu şiddeti uygulayan ben ya da bir başka baba yani bir erkek olsa şimdiye kadar yer yerinden oynardı, yazık. Ben kızımı istiyorum, çocuğumun şiddet görmesini istemiyorum” dedi.

Baba Köse'nin yeni şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın incelemelerde bulunduğu öğrenildi.