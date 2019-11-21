Acılı babadan tahliyelere tepki

Beyoğlu'na bağlı Hacı Hüsrev Mahallesi'nde 29 Temmuz 2016 günü iki grup arasında kız kaçırma tartışması başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Bu sırada tatilden dönen İşlev Ailesi tesadüfen olay yerinden araçla geçerken, çatışmanın arasında kalarak kurşunların hedefi oldu. Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki Berkay İşlev (16) ile kuzeni Serkan Özakoğlu ağır yaralandı.

2 ÖLÜ 6 YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneler götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen vücuduna 3 kurşun isabet eden Berkay İşlev hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Ramazan Çelik de bir süre sonra öldü. Yaralanan 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis olayla ilgili olarak A.K., Ç.H, E.Ç., N.Ç., İ.D., R.K., A.G. ile birlikte yaşları 18'den küçük olan S.K. ve H.K. isimli 9 şüpheliyi belirli aralıklarla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden Ç.H., E.Ç., İ. D., A.K., R.K. ile birlikte yaşları 18'den küçük olan S.K. ve H.K. tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Dava sürecinde yapılan ara duruşmalarda tutuklanan E.Ç., Ç.H., İ.D., A.K., R.K. ile birlikte yaşları 18'den küçük olan S.K. isimli şüpheliler serbest bırakıldı.

ACILI BABADAN TAHLİYELERE TEPKİ

Yapılan tahliyelere Berkay İşlev'in babası Mehmet Zeki İşlev tepki göstererek, “Biz tatilden dönerek evimize gidiyorduk. Tesadüfen çatışmanın arasında kaldık. Oğlum Berkay 3 kurşunla hayatını kaybederken, aracı kullanan yeğenim Serkan da ağır yaralandı. Tarafı olmadığımız bir olayda tesadüfen geçerken canımız yandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Ama bir süre sonra ara duruşmalarda 6 kişi serbest bırakıldı. 2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili cezaevinde sadece 18 yaşından küçük bir kişi kaldı. Böyle adalet olur mu?” diye konuştu.

“HAKİM DEĞİŞTİ, TAHLİYE BAŞLADI”

Tahliyelerin davaya bakan hakimin değişmesinin ardından başladığını söyleyen acılı baba, “Davaya bakan hakimler değişince ilginç bir şekilde tahliyeler de başladı. Tutuklanan kişilerin onlarca suçtan kayıtları da olmasına rağmen serbest bırakılıyor. Hakimler bize göre aşırı şüphe oluşturan tutumlarına ve kararlarına karşı birçok yere dilekçe yazdık. Ancak cevap alamadık. Biz bu davaya müfettiş atanmasını istiyoruz. Adalet artık yerini bulsun” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHİR EŞKIYALARININ SAVAŞI'

Konuyla ilgili konuşan acılı ailenin avukatı Av. Muzaffer Sarı, olayı basit bir ‘silahla öldürme/yaralama' olayı olarak değerlendirmemek gerektiğini belirterek, “Zira; yaşanan olayı ‘şehir eşkıyalarının savaşı' olarak da görmek gerekiyor. Tabi her savaşta olduğu gibi, bu tür şehir eşkıyalarının savaşlarında da olanlar masum canlara oluyor. Nitekim bu olayda şehrin herkesin kullanımına açık bir sokağını kullanan ve yaşamının baharında olan pırıl pırıl bir genç insanla birlikte, başka bir masum insan da ölmüş ve pek çok kişi ölümden kıl payı kurtulmuştur” diye konuştu.

“KARŞIMIZA ÇIKAN ENGELE RAĞMEN…”

Avukat Sarı, “Bir avukat olarak, adaletin gerçekleşmesi ve suçluların gerekli cezaları almaları için müvekkillerimle birlikte yoğun çaba harcıyoruz. Karşımıza çıkan pek çok engele rağmen, öleni geri getiremesek de, şehir eşkıyalarının hak ettikleri cezalarla cezalandırılmalarını ve başkalarının da bu tür yollara tevessül etmelerinin önüne geçmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.