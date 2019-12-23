Adalar’da fayton kalkıyor elektrikli araçlar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu, 6 aylık çalışma dönemini anlatmak için İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Adalar ilçesindeki fayton krizi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İmamoğlu, Adalar'da toplu taşımada faytonların kalkacağını yerine elektrikli araçların geleceğini, 35 simgesel faytonun da turistik olarak hizmet vereceğini söyledi.

Adım adım Adalar ilçesinde yapılacakları anlatan İmamoğlu, “Öncelikle toplu ulaşım gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak elektrikli lastikli araçlarla yapılacak. Dizaynı mutlaka Adalar ile uyum içinde olacak olan elektrikli lastikli taşıma araçlarıyla sağlanacağını belirtmek istiyorum. Yine turistik amaçlı yolculukla ilgili belirli güzergahlarda yine Ada yaşamına uygun yazlık tarzına uygun etrafı açık 2 kişilik 4 kişilik şeklinde elektrikli araçlarla beraber bunun dünyada örnekleri var.

Bu araştırmalarımız devam ediyor. Bu şekilde yapılacak, bunun da altını çizmek istiyorum. Turistik amaçlı gezilerden bahsediyorum. Gerçek ihtiyaç sahipleri dışında kalan kişilerin kullandığı bireysel elektrikli araçların yerine kapıdan kapıya hizmet verecek bir ulaşım sistemini de oluşturuyoruz. Burada da biz özellikle bu insanlara, oradaki komşularımıza böyle hizmet vereceğiz” dedi.

BİSİKLETE YENİ DÜZEN

Adalar'da bisiklet kullanımına ayrı bir düzen getirileceğini de duyuran İmamoğlu “Bununla ilgili tüm yatırımlarımızı hazırladık. Ve yaz dönemine yetiştirmek adına 25 yıldır ihmal edilen Adalar'ın bu eksiklikleri Büyükşehir ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle yerine getireceğiz” diye konuştu.

ŞAHSEN BEN DE KARŞIYIM

Sembolik olarak da olsa atların faytonlarda kullanılmasına karşı çıkan hayvan severlerle ilgili de açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi: “Burada yapılan çalıştaylarla Heybeli, Burgaz ve Büyükada olmak üzere yaklaşık 35 civarında faytonun simgesel olarak devam etmesi konusunda Adalar sakinleri ve çalıştayda katılan insanların genel bir kanaati var. Açıkçası bazı gruplar da buna karşı. Şunu da belirteyim az önce bahsettiğim tüm hizmetler İBB eliyle yapılacak. Burada yeni bir bireysel hizmetten bahsetmiyorum.

Tümü İETT kurumu başta olmak üzere İBB kurumları tarafından yapılacak. Buna tavsiye edilen 35 civarındaki fayton meselesi de dâhil. Ancak hani turizm amaçlı, göstermelik de olsa 35 civarı fayton meselesine şahsen ben de karşıyım. Ben de bunun olmasından yana değilim. Ancak hem Adalar'daki katılımcı süreç devam ediyor hem de biz bu konudaki süreci takip ediyoruz. Tekrar söylüyorum önerilen bu 35 civarındaki faytonun yine İBB tarafından yapılması, veterinerlikten ulaşım kurumlarına kadar, onların denetiminde sürdürülecek olmasına rağmen ben de sıcak bakmıyorum.”

İmamoğlu faytoncuları da manevi ve ekonomik anlamda zafiyete uğratmamak için de çalışma yürüttüklerini söyledi. İmamoğlu “Teklifler karşılıklı yapılıyor. Ve bu teklifler neticesinde de bu sürecin sağlıklı bir şekilde sona erdirilmesini diliyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bu konuda kararlı olduğumuzu oradaki faytoncu hemşerilerimize duyurmak istiyorum” dedi.

1500 AT NE OLACAK?

Adalar'da 1500 civarında at bulunduğunu söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Bu 1500 atın ne olacağı konusu da önemli. Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımla beraber özellikle ilgili birimlerimizin de takibiyle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hareket edeceğimizi ve bu konuda özellikle Adalar'daki bu atların evcil hayvan statüsünde olduğunu bilinmesini istiyorum. Ancak faytoncular bırakmak isterse sahipsiz kalacakları için sahipsiz hayvan statüsüne geçecekler.

An itibariyle İBB bu konuda sahipsiz hayvanların koruması ile ilgili onların bir ortamda bakımıyla ilgili merkezler kurup geliştirme konusunda kararlıyız. Hazine'nin bize yer tesis etmesi doğrultusunda kanunda açık madde var. Talepte bulunacağız, bütün detayıyla Adalar'daki bu süreç takibimizde. Bu süreç tartışılmaya devam ediyor ve bu konudaki açıklamalarımızı yakında yapacağız. Bu arada Çarşamba günü Valimle beraber de toplantı yapıp bu süreci toparlamak niyetindeyiz.”