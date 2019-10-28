Adalet arayışı sürüyor… Sözcü davası için yeniden mütalaa

Sözcü, attığı manşetler ve yazıları yüzünden 2 buçuk yıldır FETÖ'cü olmakla suçlanıp yargılanıyor. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yine duruşma vardı. Sözcü avukatlarının beraat ve yeniden mülataa talebini değerlendiren mahkeme heyeti, dosyayı yeniden mütalaa vermesi için savcıya gönderdi.

Çıktığı günden bu yana 12 yıldır Atatürk çizgisinden milim sapmayan SÖZCÜ'ye, 19 Mayıs 2017'de operasyon başlatıldı. Başta sahibi Burak Akbay olmak üzere, 8 gazeteciye FETÖ'cü suçlaması yöneltildi. Delil olarak sadece haber ve yazılar gösterildi.

Yani Türkiye'de gazetecilik yargılanmaya başlandı. Dava sürecinde Atatürk düşmanı bilirkişiye itibar edilip Burak Akbay'ı aklayan bilirkişi raporu görmezden gelindi. Yine de suçlamalar tek tek çürütüldü. Suçlayan tanıklar bile olumlu ifade verdi.

SÖZCÜ'ye yönelik 19 Mayıs 2017'de başlatılan algı operasyonu sonunda İstanbul Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, gazetenin sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dava açtı. Hazırlanan ikinci bir iddianameyle bu kez SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında da aynı suçlamadan dava açıldı. Her iki dava da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. SÖZCÜ'ye ilişkin kumpas davasında dosyaya sonradan atanan duruşma savcısı, avukatların delillerin toplanması, mali yönden inceleme yapılması ve tanıkların dinlenmesi taleplerini gözardı ederek önceki celse mütalaasını sundu. Gazetemizin yönetici ve yazarları hakkında, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

DURUŞMADA NELER OLDU?

Gazeteciliğin yargılandığı davanın son duruşması bugün görüldü.

Sözcü Avukatı İsmail Yılmaz’ın “Davada verilen mütalaa yargı reformundan önce verilmiştir. Yargı reformu resmî gazete yayımlanmıştır ve mütalaa bu yüzden boşa düşmüştür. Bu yüzden bu değişikliği dikkate alınarak yeniden mütalaa verilmelidir.” talebinde bulundu.

Sözcü Avukatı Serhan Özdemir de, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Cumhuriyet davasında verdiği bozma kararının gerekçelerini hatırlattı. Bunun; Sözcü davasına ışık tutacak bir karar olduğunu söyledi. Bu doğrultuda beraat kararı verilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, dosyayı yeniden mütalaa vermesi için savcıya gönderdi. Duruşma 27 Aralık 2019 tarihine ertelendi.