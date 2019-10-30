‘Yargının ideolojisi olmaz, reform adım adım hayata geçecek’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni”nde konuştu. Bakan Gül’ün gündeminde yargı paketi reformu ve ABD’nin skandal sözde Ermeni Soykırımı kararı vardı.

“AYNAYA BAKSINLAR”

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen “Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısı”na tepki gösteren Gül, “Tarihimizde soykırım yok, aynaya baksınlar” dedi.

“YARGI HERKESİN YARGISIDIR”

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yargı paketi reformu ile ilgili de konuşan Bakan Gül “Hukuk devletini bu mücadele ile koruyacağız. Demokrasiyi, insan onurunu bu sayede himaye edeceğiz. Yargı mensubunun kararlarında sadece ve sadece hukuka dayanır. Yargı herkesin yargısıdır. Yargının ideolojisi olmaz. Tek ideolojisi vardır o da adalettir. Yargı Reformu Strateji Belgesi önemli bir yol haritası, adım adım hayata geçiyor. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır.” dedi.

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