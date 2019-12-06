Adalet Bakanı Gül: Katilin firari ile ilgili soruşturma başlattık

Bakan Gül şunları söyledi: “Bu caninin en ağır cezayı alması gerektiğine olan inancımız tamdır. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır. Açık cezaevine alınması firariyle ilgili tüm yönleri titizlikle soruşturulmaktadır. Bu konuda da bir mevzuata aykırı bir durum var mı, herhangi bir farklı bir ihmal ya da mevzuata aykırı bir durum var mı incelenmektedir. Adli ve idari yönden tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Türkiye'de açık cezaevi kapalı cezaevi uygulamaları yeni uygulamalar değildir. Öteden beri Türkiye'de vardır. Elbette bir ihtiyaç olan tüm çalışmaların yapılması hayat geçirilmesi her türlü öneri ve çalışmayla yapılmalıdır ve yapılacaktır.”

AÇIK CEZAEVİNE GEÇİŞ KOŞULLARI DEĞİŞECEK Mİ

“Açık cezaevi ne geçiş şartlarında bir değişiklik olacak mı” sorusuna da Bakan Gül, bu konunun parlamentonun takdirinde olduğunu ifade ederek, “Açık cezaevi koşulları bugün belirlenen bir durum değildir. Bu Türkiye'de uzun zamandır uygulanan bir sistemdir. Ama bu sistemle ilgili uygulamada yaşanan bu hadiselerle ilgili tekrar gözden geçirme iyileştirme idari ve yasal yönden neler yapılabilir elbette çalışılacaktır” diye konuştu.

KADINLARA AVUKAT DESTEĞİ VERECEĞİZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’ne avukat verilmesi yönündeki açıklaması da hatırlatıldı. Bakan Gül bu konuya ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile de görüştüğünü söyleyerek şunları vurguladı: “Kadınlara verilen hakların daha da genişletilmesi bizim ortak prensibimizdir. Hiçbir haktan geriye gidilemez bu konuda hangi adım atılması gerekiyorsa bu adımın daha da genişleyerek atılması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle şiddeti önleme merkezi büyük bir ihtiyacı karşılamak için kuruldu. Ancak burada avukatın kadının yanında yer alması çok önemli. Özellikle avukat bulunması gerektiği yönünde ihtiyacı da Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu ile görüştük. Kadınlara bir olayla ilgili yargısal süreçte idari süreçte her zaman yanında olacak bir avukat desteği vereceğiz.”