Adalet Bakanı Gül: Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş

Anadolu Ajansı Editör Masası’nda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, “Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanması, hayata geçmesini takip edeceğiz” diye konuştu.

“Bu belge AK Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığı’nın değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir” diyen Gül, şöyle devam etti: “Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak. Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır.”

KADRİ GÜRSEL’İN KELEPÇELENMESİ

Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine denetimli serbestlik hükümleri için cezaevine gönderilen gazeteci Kadri Gürsel’in kelepçeli görüntüsüne tepki gösteren Gül, “Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş… O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi’yle ilgili “Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanmasını, hayata geçmesini takip edeceğiz.” dedi.

NASA ÇALIŞANI SERKAN GÖLGE’NİN SERBEST BIRAKILMASI

Gül, İnsan Hakları Eylem Planı konusunda, “Özgüven içinde ve nerede br ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız” ifadesini kullandı. FETÖ’den yargılandığı davada serbest bırakılan NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge’nin tahliyesine de değinen Gül, şunları söyledi:

“Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında, belli bir süre hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir. Tutuklulukta olan bir tahliye değil, infazı gerçekleşmiştir, mahkumiyetini çekmiştir. Evde hapis gibi, denetimli serbestlik gibi İnfaz Kanunu’na göre o süreyi tamamladıktan sonra olan bir gelişmedir.”

Gül’ün açıklamalarından satır başları şöyle:

‘AB ÜYELİĞİ SÜRECİNE OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK’

Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak. Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak.

Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır. İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz.

Attığımız adımlar elbette AB’de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak. FETÖ’nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı. Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus.

‘DAVALAR BUGÜN GİT 6 AY SONRA GEL’ ÇERÇEVESİNDE OLMAYACAK’

Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceğiz. 2019’dan itibaren artık vatandaşımızın davası ‘Bugün git, 6 ay sonra gel’ çerçevesinde olmayacak. Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini düşünüyorum.

(İnsan Hakları Eylem Planı) Öz güven içinde ve nerede bir ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız.

(Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul’daysa alıp onu Kars’a gönderemeyeceksiniz. Hakim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor.

(Hukuk mesleklerine giriş sınavı) Şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey düşünmüyoruz. Yeni tercih edecekler, bitirince avukatlık mesleğini yapmak için artık bir sınava gireceğini bilecek.

ÖCALAN’IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ

(FETÖ yargılamaları) Hakimlerimiz hukuk çerçevesinde, tüm usul hükümlerine göre yargılamaları yapıyorlar.

(Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi) Periyodik olarak mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği şekilde izinleri olabilecektir. Bayram da dahil olmak üzere bir terör hükümlesine nasıl muamele ediliyorsa hukuk çerçevesinde bu hususlar değerlendirilecektir.

(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır. Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil… Bunlar eski alışkanlıklar.

Kendi çocuğunu görmek için çocuk icralık mı olur? Bunu da kaldırıcı bir düzenlemeyi yapıyoruz. Daha insani bir çalışmayı da tamamladık, Meclisimiz takdir edecektir.