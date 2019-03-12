Adalet Bakanı Gül: Kumpasla hukuku çiğneyenlerin Türk yargısında yeri yok

HALI SAHA SORUŞTURMASI

Gül, gazetelerin Ankara temsilcileri ve muhabirleriyle düzenlediği sohbet toplantısında soruları da cevapladı. Çermik'teki futbol maçı nedeniyle öğretmenleri gözaltına aldıran savcıyla ilgili müfettişin raporunu önümüzdeki hafta sunacağını ifade eden Gül, “Olay iddia edildiği gibi mi, o arkadaşın bir kusuru var mı, HSK karar verecek. HSK'ya yılda 20 bin kişi şikayet ediliyor. Ancak, 1000-1500'ü hakkında disiplin işlemi yapılıyor” dedi. İşte Bakan Gül'ün çarpıcı açıklamaları:

FETÖ ETİK Mİ DİNLER: Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur. Açıklanan etik ilkeler bugünden itibaren 19 bin 320 hakim ve savcımız için de geçerli. FETÖ'cü hakim ve savcılarda yaşadık. Adam FETÖ'cü, Anayasa'yı dinlemiyor. FETÖ'ye ‘Mehdi' diyor, etik mi dinler? 12 bin hakim savcının 4 bini ihraç edildi. Ama yeni hakim savcı alımları ile yeterli sayıya ulaştık. Anadolu insanı, sınavı hakkıyla kazanmış hakim ve savcıların artık bu etik ilkelere uygun şekilde hareket edeceklerine inanıyoruz.

YIĞILMA VAR: İstinaf üç yıllık bir uygulama. Belli hapis cezalarının istinafta kesinleşip temyize gitmemesi tartışması yaşandı.Adaletsizlik var mı yok mu, çalışıyoruz. Aile, iş, terör yargılamalarında yığılma var. Dosyaların 3-5 yıl da istinafta beklemesi istediğimiz bir şey değil. Adalet duygusunu tatmin edecek şekilde hızlı karar gerekiyor. Uygulamaya dönük aksaklıkları çözmek icin bir çalışma yapıyoruz. Aynı fiille ilgili bir ceza istinafta kesinleşiyor, diğerine temyiz yolu açık. Kendi sistemi içinde çözülmesi ya da Yargıtay'a gitmesi yönünde kanun boyutuyla bir düzenlemeye ihtiyaç var mı değerlendiriyoruz. Bu konuda çalıştay da yapacağız. Toplu davalarda aynı fiilden verilen cezaların temyiz yolunun açılıp açılmayacağını tartışıyoruz. Çalışmayı da nisan veya mayıs ayında Meclis'in takdirine sunacağız

AF MECLİS'İN TAKDİRİ: Önemli olan toplumsal bir sorun olduğunda o suç işlenmeden onun önüne geçmektir. Yoksa yine çıktığında aynı suçu işleyebilir. O konu (af) Meclis'in takdiri. Şimdi de Meclis kapalı. Hakim ve savcılara sosyal medya yasağı koymadık. Bu etik ilkeler ışığında paylaşımlarını yaparlar. Hakim ve savcılar bu noktada kendi otokontrollerini kendileri yapacak. Tarafsız olmak kadar tarafsız görünmekte önemli.Yargı Reformu Strateji Belgesi, seçim sonrasında kamuoyuna açıklanacak. Atamalarda hakimlik güvencesi sağlanacak.